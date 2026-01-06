Vali Ali Çalgan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Müdür Vekili Mustafa Göncü’den kurumun faaliyetleri hakkında brifing alan Çalgan, sosyal güvenlik sisteminin vatandaşların huzuru ve refahı için hayati bir rol üstlendiğini vurguladı.

Çalgan; “Devletimizin sosyal güvenlik alanında sunduğu hizmetler, her zaman vatandaşlarımızın yanında güçlü bir destek olarak yer almaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu personelimizin fedakâr çalışmaları, vatandaşlarımızın haklarının korunmasına ve sosyal güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bu gayretlerinizden dolayı teşekkür ediyor, hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.