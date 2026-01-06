Vali Ali Çalgan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun yürüttüğü projeleri ve faaliyetleri yerinde değerlendirdi.

İl Müdürü Kürşad Yeşilyurt’tan müdürlüğün çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi alan Vali Çalgan, devletin sanayiye sunduğu destekler ve yaptığı teknolojik yatırımların, girişimciler ile sanayiciler için sağlam bir temel oluşturduğunu ifade etti.

Çalgan, “Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü personelimizin özverili çabaları, ilimizde sanayi sektörünün gelişimine değerli katkılar sunmaktadır. Bu gayretlerin artarak devam etmesini diliyor, hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar temenni ediyorum.” ifadelerinde bulundu.