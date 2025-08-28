Vali Ali Çalgan, İskilip Ziraat Odası Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tohum Eleme Tesisi ve Meyve Kurutma Tesisini ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu.
Tesislerin işleyişi ve bölge tarımına sunduğu katkılar hakkında yetkililerden bilgi alan Çalgan, üreticilerin emeğini destekleyen bu yatırımların önemine dikkat çekti.
Vali Çalgan'a AK Parti Çorum Milletvekilileri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak eşlik etti.
Muhabir: Atila Çiğdem