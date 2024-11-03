Çorum'da bugün Osmancık Caddesi'nde meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından şehir dışında olan Vali Ali Çalgan hemen Çorum'a geri döndü.

İlk önce olay yerine giderek bilgi alan Vali Çalgan daha sonra patlamada yaralanan 34 vatandaşın sağlık durumları ile ilgili almak için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel Hastane'ye geçti.

Vali Çalgan yaralı vatandaşlara acil şifalar dilerken, patlamada ağır yaralanan 3 kişinin durumunun ciddiyeti koruduğu öğrenildi.

Vali Ali Çalgan'a ziyaretlerde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir eşlik etti.