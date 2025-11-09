Çorum Valisi Ali Çalgan, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Atatürk’ün milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine önderlik ettiğini hatırlatan Vali Çalgan, “O, yokluklar içindeki bir halkın azmini ve kararlılığını rehber edinerek, çağdaş ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ diyerek bizlere en büyük emanetini bırakmıştır.” dedi.

10 Kasım’ın yalnızca bir anma günü değil, aynı zamanda Atatürk’ün ilke ve ideallerini yaşatma kararlılığını ifade eden anlamlı bir gün olduğunu belirten Çalgan, “Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözünden ilham alarak, Cumhuriyetimizin değerlerini korumak ve geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur.” ifadesini kullandı.

Vali Çalgan, mesajının sonunda, “Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor; aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.” sözlerine yer verdi.