Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın ve babaannesi Şenay Yalçın’a ziyarette bulundu.

Vali Çalgan, vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmanın en kutsal görevlerden biri olduğunu belirterek, Şenay Aybüke fedakârlığını asla unutmayacaklarını söyledi.

Çalgan, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Anneler Günü nedeniyle de Aybüke öğretmenin babaannesi Şenay Yalçın’a çiçek takdim etti.

Ziyarette Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve eşi Elif Duman da hazır bulundu.