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Valiler Kararnamesi ile Erzurum Valiliğine atanan Mustafa Çiftçi için Çorum'da uğurlama töreni düzenlendi.

Vali konutu bahçesinde gerçekleşen törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, kaymakamlar, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar uğurladı.

Törende konuşma yapan Vali Çiftçi, Konyalı olarak geldiği kentten Çorumlu olarak ayrıldığını söyledi.

Çorum'un ilk göz ağrısı olduğunu belirten Çiftçi, bundan sonraki hayatında Çorum'u hep hayırla anacağını kaydetti.

Törene katılan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Çiftçi, daha sonra ailesiyle birlikte konuttan ayrıldı.