Vali Mustafa Çiftçi, Eti Anadolu Lisesi'nin yeni binasında incelemelerde bulundu.

Çorum'da Eti Anadolu Lisesi'nin eski binasının depreme dayanıksız olması nedeniyle öğretmen ve öğrenciler Ziya Gökalp İlkokulu'nda eğitim-öğretime devam ediyor.

Eti Anadolu Lisesi yeni binasının Mart ayında tamamlanarak hizmete alınması planırken, yüklenici firmanın eksikliklerinden dolayı inşaatta gecikme yaşandı.

Eğitim-öğretime ara tatili verilirken, Vali Mustafa Çiftçi de Eti Anadolu Lisesi yeni binasına giderek incelemelerde bulundu. Okulun son durumu ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek'ten bilgi alan Vali Çiftçi, çalışmaları yerinde inceledi.

Edinilen bilgilere göre, yüzde 98'i tamamlanan okulun kalan kısmını ise Özel İdare tarafından tamamlanacak.