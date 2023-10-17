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Vali Zülkif Dağlı, Çorum'u Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri yapmayı hedeflediklerini belirterek, “Çorum genelinde emniyet ve jandarma birimlerimizle suç ve suçluların üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gidecek, halkımızın can ve mal güvenliğini bozanlara, huzur ve sükûnunu kaçıranlara göz açtırmayacağız” dedi.

Vali Dağlı, bugün Valilik’te son 2 ayda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Dağlı, basın toplantısında 17 Ağustos'ta göreve başladığında emniyet ve asayişi, huzur ve sükûnu temini öncelik olarak belirlediklerini söyledi.

Emniyet ve jandarmanın tüm birimleriyle bu konuya yoğunlaştığını belirten Dağlı, "Çorum'daki görevimizde 2 ayı tamamlamış bulunmaktayız. Emniyetimizin şehir merkezinde, jandarmamızın ise kırsalda yoğun çaba ve gayretleri sonucu emniyet ve asayiş konusunda güzel sonuçlar elde edilmiştir." dedi.

46 BİN KİŞİYE KİMLİK KONTROLÜ

Çorum'da son 2 ayda İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 184 şok ile 75 geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildiğini dile getiren Dağlı, 46 bin kişiye kimlik kontrolü yapıldığını, hakkında yakalama kararı bulunan 197 kişinin yakalandığını, kayıp ihbarı olan 59 kişinin bulunduğunu aktardı.

34 BİN 500 ARAÇ DENETLENDİ

Denetlenen 34 bin 500 araçtan 8 bin 500'ünün sürücüsüne idari para cezası uygulandığını ifade eden Dağlı, 211 aracın trafikten men edildiğini kaydetti.

Dağlı, 19 şüphelinin tutuklandığı kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 2 kilogram esrar, 3,2 kilogram bonzai, 10 bin sentetik ecza hapı ile çok sayıda uyuşturucu madde ile 36 ton kaçak gübre, 180 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildiğini vurguladı.

Vali Dağlı yakalanan 2 DEAŞ üyesinin de sınır dışı edildiğini belirtti.

JANDARMA OLAYLARIN YÜZDE 97'SİNİ AYDINLATTI

İl Jandarma Komutanlığının kırsal bölgedeki 1055 olaydan 1030'unu aydınlattığını, 25 olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Dağlı, jandarmanın olay aydınlatma oranının yüzde 97 olduğuna dikkati çekti.

TERÖR PROPAGANDASI YAPAN 8 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Jandarma ekiplerinin uygulamaları neticesinde 326 aranan kişinin yakalandığını, 30 aracın da bulunduğunu belirten Dağlı, terörle mücadele kapsamında DEAŞ ile PKK, TKP/ML ve FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 5, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan da 8 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi.

500 BİN KÖK HAŞHAŞ BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Dağlı, jandarmanın kaçakçılık ve narkotik suçlarla yönelik operasyonlarında 500 bin kök haşhaş bitkisi, uyuşturucu madde, yurda kaçak yollarla sokulmuş içki ve tütün ele geçirildiğini, yakalanan 26 düzensiz göçmenle ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını kaydetti.

271 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik jandarma ekiplerinin son 2 ayda yürüttüğü denetimlerde 907 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden para cezası uygulandığına dikkat çeken Dağlı, 271 aracın da trafikten men edildiğini vurguladı.

‘SUÇ VE SUÇLULARIN ÜZERİNE KARARLIKLA GİDECEĞİZ’

Bundan sonraki süreçte de suç ve suçluların üzerine kararlılıkla gideceklerini vurgulan Dağlı, “Bu 2 aylık süre zarfında olduğu gibi bundan sonra da hem şehir merkezinde, hem de kırsalda olmak üzere tüm Çorum genelinde emniyet ve jandarma birimlerimizle suç ve suçluların üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gidecek, halkımızın can ve mal güvenliğini bozanlara, huzur ve sükûnunu kaçıranlara göz açtırmayacağız. Çorum’u ülkemizin en huzurlu şehirlerinden biri yapma hedefiyle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, Cumhuriyet Başsavcılığımız, Adli Kurumlarımız, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları, STK’lar, köy ve mahalle muhtarlarımız ve halkımızla işbirliği içerisinde koordineli bir şekilde çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Basın toplantısında İl Jandarma Komutanı J.Kd.Albay Naim Çetinkaya ile İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da hazır bulundu.