Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Hakimiyet Gazetesi’nin 34.kuruluş yılı nedeniyle kutlama mesajı gönderdi.

Vali Dağlı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“İlimizde yayın hayatına başladığı günden bugüne basın meslek ilkeleri doğrultusunda yerel haberleri gündeme getirerek sorumlu yayıncılık anlayışıyla halkımızın güvenilir bilgi ve haber alma ihtiyacını yerine getiren Çorum Hakimiyet Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünü en kalbi duygularla kutluyorum. Sunduğunuz hizmetlerden dolayı gazetenin tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.”