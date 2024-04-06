Vali Dağlı’dan Otizm Gönüllüleri Derneği’ne ziyaret
Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Fatma Avuncu ve yönetimine iade-i ziyarette bulundu.
Vali Dağlı, derneğin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.
Ziyarete; Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Sağlık Müdürü Arif Pilgir ve Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray da katıldı.
Dernek Başkanı Fatma Avuncu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Dağlı’ya teşekkür etti.
Editör: Çorum Hakimiyet