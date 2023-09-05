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MURAT ÇETİN

Yatırım İzleme Toplantısı Eylül ayı toplantısı Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Dağlı toplantıda kurumların temsilcilerine yatırımların titizlikle takibi ve hızlandırılması talimatını verdi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, ihalesi, kontrolü ve takibi İl Özel İdaresi veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapılan kurumlara ait yatırım projeleri ile ilgili son bir ayda gerçekleştirilen çalışmalar ve gelişme durumları değerlendirildi.

Vali Dağlı, kurumlar tarafından gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili çalışmaların titizlikle takip edilmesi ve hızlandırılması talimatını verdi.