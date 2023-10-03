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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, gazetemize iade-i ziyarette bulundu.

Samsun Valiliği görevini yürütürken Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Çorum’a atanan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, gazetemizi ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Vali Zülkif Dağlı, değerlendirmelerde bulundu.

Çorum’un sanayi açısından gelişmiş bir olduğunu ifade eden Vali Dağlı, OSB’ler başta olmak üzere sanayinin daha fazla büyümesi ve gelişmesi için gayret göstereceğini söyledi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Dağlı’ya teşekkür etti.

Ziyarette corumhakimiyet.net’in Yazı İşleri Müdürü Fatih Akbaş’ta hazır bulundu.