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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Kızılay Çorum Şubesini ve Hitit Kan Alma Birimini ziyaret etti.

Kızılay Çorum Şubesi yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Vali Dağlı, Kızılay’ın çalışmaları ve kan merkezinin durumu hakkında bilgi aldı.

Yeni alınan ikram aracını da inceleyen Vali Zülkif Dağlı, Kızılay’ın toplum için önemine değindi.

Vali Dağlı, ihtiyaç sahiplerine sağlanan destekler, kan hizmetleri ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kızılay Çorum Şubesi yönetim kurulu üyeleri de ziyareti için Vali Zülkif Dağlı’ya teşekkür etti.