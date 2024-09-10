Valilik, Çorum'da darp edilen çocukla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Çocuğun anne ve babasının hayatını kaybettiği iddialarının doğru olmadığı belirtilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'ANNE VE BABASI YAŞIYOR'

"10 Eylül 2024 tarihinde ulusal ve yerel basın organlarında ve bazı sosyal medya mecralarında, İlimizde “bir şahsın anne ve babasını kaybeden, geçinmek için çöpten hurda toplayan çocuğu darp ettiği” ile ilgili haber ve paylaşımlar hakkında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Olay hakkında haberdar olunduğu ilk andan itibaren Valiliğimizce gerekli adli ve idari süreç başlatılmış olup, yapılan incelemede; paylaşımlarda iddia edildiği üzere çocuğun anne ve babasını kaybettiği haberinin doğru olmadığı, ailesi ve kardeşleri ile birlikte Çorum/Merkez’de ikamet ettiği tespit edilmiştir.

Mağdur çocuğa kötü muamelede bulunduğu tespit edilen (reşit olmayan) 2007 doğumlu A.G. ve Y.P. isimli 2 (İki) çocuk yakalanmış olup, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nde işlemleri devam etmektedir.

Konu Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."