Çorum'da bir apartman dairesinde yapılan ilaçlamada kimyasal maddenin diğer dairelere sızması sonucu 8 kişinin hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili Valilikten açıklama yapıldı.

1 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde meydana gelen zehirlenme vakası ile ilgili olarak bazı sosyal medya platformları ile internet haber sitelerinde çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur.

29 Kasım 2025 tarihinde saat 19.04 sıralarında Çorum Merkez İlçesi Varinli Caddesi’nde bir apartman dairesinde yapılan haşere ilaçlaması sonrasında bina sakinleri tarafından kimyasal zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulunulmuştur. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, ilk ambulans 3 dakika içerisinde ulaşarak iki çocuk ve annelerini Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakletmiştir. Hastalarda bulantı ve kusma şikayetleri görülmüş, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir.

Saat 19.32’de alınan ikinci ihbar üzerine AFAD ekipleri olay yerine yönlendirilmiş, kimyasal ölçümler gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontrollerde ilaçlama sonrası uçucu organik bileşik (VOC) tespit edilmiş, toplamda 3 aileden 8 kişinin etkilendiği belirlenmiştir.

Hastanede tedavileri devam eden vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Tedbiren büyükler acil serviste 8 saat, çocuklar ise serviste 24 saat süreyle müşahede altına alınmışlardır.

AFAD tarafından yapılan ölçümlerde ilaçlanan dairenin çocuk odasında kalıntı tespit edilmiş, binanın ortak kullanım alanlarında ve diğer dairelerinde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

İlaçlamayı gerçekleştiren şüpheli A.U. gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete sevk edilmiştir. Olayla ilgili tahkikat titizlikle sürdürülmektedir."