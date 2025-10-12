Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen pazar denetimleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın hakarete, tehdide veya kötü muameleye maruz kalması asla kabul edilemez” dedi.

Son günlerde Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen pazar denetimleri sırasında yaşanan bazı hadiselerin, kamuoyunda üzüntüyle karşılandığını kaydeden MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, “Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın, vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla sürdürdüğü denetimler sırasında; bir pazarcı esnafı ile yaşanan diyaloglar, alışveriş yapan yaşlı bir teyzemize gösterilen yakışıksız tutum ve bir diğer vatandaşımıza yöneltilen esef verici sözler hepimizi derinden üzmüştür. Türk örf, adet ve ahlak anlayışına sığmayan bu tür davranışların ne esnaf kültürümüzde ne de Çorum insanının vicdanında yeri yoktur. Vatandaşlarımızın hakarete, tehdide veya kötü muameleye maruz kalması asla kabul edilemez. Ayrıca, pazarlarda hileli ürün satışı yapılması, sağlığa zararlı gıdaların tezgâhlarda yer alması da toplum sağlığı açısından büyük bir tehlikedir. Bu vesileyle, halkımızın hakkını ve hukukunu korumak adına kararlı bir duruş sergileyen Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Vatandaşımızın güvenli, temiz ve adil bir ortamda alışveriş yapması için yapılan her türlü çalışmanın destekçisiyiz.

Bizler, vatandaşına değer veren, emeğe saygı duyan, ahlaklı ve dürüst esnaflarımızla birlikte; şehrimizin düzenini bozmaya çalışan, halkın hakkını hiçe sayan anlayışın da karşısında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.