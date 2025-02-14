U 15 Final Grubunda dördüncü maçlar tamamlandı.

Dördüncü hafta maçlarında da beklenen skorlar alındı ve şampiyonluğun iki güçlü adayı yola kayıpsız devam ettiler.

Vefaspor dördüncü maçında Osmancık Belediyespor deplasmanında rakibini 3-07lık net skorla yenerek puanını 10’a çıkardı ve averajla liderliğini devam ettirdi.

Lig ikincisi Mimar Sinanspor ise Gençlerbirliği karşısında 7-1’lik skorla galip gelerek şampiyonluk umutlarını son maça taşımaya devam etti. Gençlerbirliği final grubunda ilk golünü bu maçta attı.

Final grubunda beşinci maçlar yarın oynanacak. Lider Vefaspor, Gençlerbirliği ile karşılaşırken aynı saatte Mimar Sinanspor ise evinde Osmancık Belediyespor’u konuk edecek.

U 15 liginde şampiyonu son haftada 20 Şubat perşembe günü Vefaspor ile Mimar Sinanspor arasındaki maçın belirlemesi bekleniyor.