Amasya’da yapılan okullu küçükler voleybol bölge birinciliğinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Ankara ikincisi rakibini geçerek grup birincisi olarak yarı final grubuna yükselmeyi başardı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu antrenörler Irmak Deniz Özpamuk ve Zeynep Işık yönetiminde Mira Nil Özpamuk, Yasemin Paslı, Medine Özçelik, Zeynep Sena Sefe, Hatice Kübra Seyis, Melike Keklikçi, Çiğdem İkre Bolat, Hazal Bardakcı, Beyza Özer ve Eslem Sevde Uzuner’den oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Çekilen kura sonucunda B grubunda yer alan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ilk maçında Kırıkkale Başaran Koleji’ni 2-0 ikinci günde ise Ankara ikincisi ODTÜ Geliştirme okulunu zorlu mücadele sonunda 2-1 yenerek grup birinciliği için avantaj yakaladı.

Son maçında ise dün Erzircan Ortaokulu’nu 2-0 yenen Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu grup birincisi olarak yarı final grubuna yükseldi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 11-14 Mart’ta Giresun’da yapılacak olan yarı final grubunda ilimizi temsil edecek.