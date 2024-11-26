Karate öğrencileri ve velileri, öğretmenler gününü unutmadı.

Çorum Karate İl Temsilciliği tarafından, 24 Kasım Öğretmenler günü ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Karate il birinciligine katılan veliler, karate İl Temsilcisi ve aynı zamanda Çorum Belediyespor Karate antrenörü Samet Türe ve eşi olan antrenör Sevgi Türe'ye öğretmenler günü münasebetiyle çiçek takdim ettiler.

Yapılan müsabakalar esnasında, Karate Eğitim merkezine gelerek antrenörlerin öğretmenler gününü kutlayan veliler ve karatecilerin bu hareketi, Samet ve Sevgi Türe'ye duygusal anlar yaşattı. Konuya ilişkin kısa bir açıklama uapan Karate İl Temsilcisi Türe, "Öncekikle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğrencilerime ve velilere hediyeleri için teşekkür ediyoruz. Büyük Karate ailesi olarak gün geçtikçe daha da büyümeye devam ediyoruz" dedi.