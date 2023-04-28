28.Dönem AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül, seçim çalışmaları kapsamında Osmancık’ı ziyaret etti. Seçimin, ikinci Türkiye Yüzyılı açısından büyük önem arz ettiğini belirten Gül, “Vereceğiniz oylar ülkemizin geleceğini doğrudan etkileyecek” dedi.

ESNAFTAN VE VATANDAŞTAN DESTEK İSTEDİ

Ziyaret kapsamında ilk olarak seçim ofislerini ziyaret eden Zeki Gül, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan’ın yanı sıra il ve ilçe teşkilatıyla kısa süre sohbet eden Zeki Gül, daha sonra ise ilçede kurulan pazarı gezerek esnaftan ve vatandaştan destek istedi.

İlçe pazarı içerisinde esnafları tek tek dolaşan ve sohbet eden Gül, 14 Mayıs seçimlerinde destek ve dua isterken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonunu anlattı.

Pazar içerisinde alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Zeki Gül seçimlerin öneminden bahsetti.

‘ÜLKEMİZİN GELİŞMESİ ADINA ÇOK GÜZEL ADIMLAR ATILDI’

Seçimlerin Türkiye’nin geleceği adına çok önemli olduğunu vurgulayan Gül, “Bu seçimlerde vereceğiniz oylar ülkemizin geleceğini doğrudan etkileyecektir. Hiçbir ülke lideri bu kadar kısa süre içerisinde doğalgazı milletine kazandıramamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde ülkemiz doğalgaza kavuştu ve evlere ilk ay kombi kullanımında ücretsiz sonrasında ise ocak ve sıcak su da 1 yıl ücretsiz olarak belirledi. Bu başka bir devlet liderinin yapacağı iş değil. Sayın Cumhurbaşkanımıza vatandaşlarımıza böyle bir kolaylık sağladığı için teşekkür ediyoruz. Öte yandan savunma sanayinde yapılan hizmetleri hepimiz biliyoruz. Bunlarda ülkemizin gelişmesi ve daha güçlü olması adına çok önemli atılımlar. Ülkemizin yeni yüzyılını yaşayabilmesi adına bizlere destek vermenizi istiyoruz” diye konuştu.

Gül, esnaf ziyaretinin ardından Osmancık Şoförler ve Nakliyeciler Odası, Ziraat Odası ile Türk Dili ve Edebiyatı Derneği Osmancık Şubesini ziyaret etti. (Haber Merkezi)