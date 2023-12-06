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Bu yıl ilk kez Öğretmenler tarafından düzenlenen 3x3 Veteranlar Sokak Basketbol Turnuvasında şampiyon Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu oldu.

Gayri resmi olarak öğretmenler tarafından düzenlenen 3x3 Veteranlar Sokak Basketbol Turnuvasında 9 takımda 40 sporcu mücadele etti. Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı turnuva sonunda Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu şampiyonluğu kazanırken Salim Akaydın Ortaokulu ise ikincilik kupasının sahibi oldu. Güzel Sanatlarve Spor Lisesi karma takımı üçüncü olurken Salim Akaydın Ortaokulu B takımı ise dördüncü oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara madalya ve katılım belgeleri verildi.