Ahlatcı Çorum FK, Gelişim Liginde bugün U 14 ve U 15 kategorilerinde evinde Kırşehirspor’u konuk ederken U 16 takımı yarın lig lideri Konyaspor ile deplasmanda, U 17 takımı ise Düzce Cam Düzcespor deplasmanında mücadele edecek.

U 14 Gelişim Liginde Çorum FK ile Kırşehirspor U 13 takımları bugün saat 13’de Devane sahasında Kırşehirspor ile karşılaşacak. Çorum FK bu katagoride 22 maçta topladığı 38 puanla dördüncü sırada yer alırken konuk Kırşehirspor ise 8 puanla sekizinci sırada bulunuyor. Maçı Ömür Soytemiz yönetecek yardımcılıklarını ise Nezgidar Abukan ve Edanur Dölkeleş yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 15’de iki takım U 15 kadroları mücadele edecekler. Bu kategoride Çorum FK 35 puanla altıncı sırada yer alırken Kırşehirspor ise 6 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor. Karşılaşmayı Atahan Demir yönetecek yardımcılıklarını ise Merve Esen ve Sultan Sol yapacak.

U 16 takımı ise yarın grup lideri Tümosan Konyaspor deplasmanında mücadele edecek. Dördüncü devrenin ilk maçı öncesi Konyaspor takımı 33 puanla lider durumda bulunurken Çorum FK ise 21 puanla dördüncü sırada. Yarın saat 12’de Konya BB Yan Sahalar 2 nolu sentetikte oynanacak maçı Mustafa Aykut Demirel yönetecek yardımcılıklarını ise Emirhan Gencer ve Melisa Eroğlu yapacak.

U 17 Gelişim liginde ise Çorum FK bugün Düzce Cam Düzcespor ile deplasmanda karşılaşacak. Sekiz takımın üç devreli mücadele ettiği ligde üçüncü devrenin ilk hafta maçı öncesi ev sahibi takım 31 puanla ikinci sırada yer alırken Çorum FK ise 20 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Şıralık 1 nolu sahada bugün saat 14’de başlayacak maçı Bilal Yılmaz yönetecek yardımcılıklarını ise Ebrar Fırtına ve Egecan Taşkın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ahmet Şahin.