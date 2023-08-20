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Son dönemde artan şiddet olayları sonrası veteriner hekimler 21 Ağustos Pazartesi günü iş bırakma kararı aldı. İş bırakma eylemi kapsamında veteriner hekimler, meslek kanununda düzenleme ve Sağlıkta Şiddet Yasası’na dahil edilmeyi talep edecek.

‘SAĞLIK ÇALIŞANI OLMAMIZA RAĞMEN YASA KAPSAMINDA KALDIK’

İş bırakma eylemi ile ilgili açıklama yapan Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Fatih Şerbetçi, veteriner hekimlere karşı şiddetin giderek arttığını belirterek, “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında, “Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele etmek ve müstakbel neslin sıhhatli olarak yetişmesini temin ve halkı tıbbi ve içtimai muavenete mazhar eylemek umumi devlet hizmetlerindendir” söylemiyle çalışma hayatında devam eden biz veteriner hekimler 2014 yılında çıkartılan bir yönetmelikle kapsam dışına çıkarıldık. Biz sağlık çalışanı olmamıza rağmen Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamında değerlendirilmedik” dedi.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan hiçbir iyileştirmeden de faydalanamadıklarını aktaran Mehmet Fatih Şerbetçi, “Veteriner hekimler teknik alanda yapılan iyileştirmelerden de faydalanamadı. Dolayısıyla saldırılara, ihmallere, ihlallere açık hale gelen bir meslek grubu olduk” açıklamasında bulundu.

73 KLİNİK BUGÜN KAPALI OLACAK

Yetkililere seslerini duyurmak amacıyla Çorum’daki 73 klinikte dahil olmak üzere Türkiye’deki tüm kliniklerin bugün hizmet vermeyeceğini ifade eden Şerbetçi, “Sadece acil vaklar haricinde muayene, ilaç ve danışmanlık işleri yapılmayacak. Bu haklı mücadelemiz sağlıkta şiddet yasasına dahil edilinceye kadar devam edecek” diye konuştu.