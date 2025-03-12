Kafile Başkanlığını İsmail Yağbat’ın yaptığı U 23 Serbest Güreş Milli takımı Avrupa ikincisi oldu.

Arnavutluk’un Tiran kentinde 8 Mart’ta başlayan ve önceki gün yapılan finaller ile sona eren U 23 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında milli takım kafile başkanlığını Belediye Başkan Yardımcısı, Çorum Belediyespor Başkanı ve Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi İsmail Yağbat’ın yaptığı U 23 milli takımı Şampiyonada 1 gümüş, 5 bronz madalya ile toplamda 6 madalya kazanan U23 Serbest Güreş Milli Takımımız, topladığı 117 puanla birlikte takım halinde Avrupa İkincisi oldu.

Takım klasmanında Azerbaycan 169 puanla Avrupa Şampiyonu olurken, Ukrayna ise 104 puanla Avrupa Üçüncüsü oldu.

Milli takımımızda 65 kilogramda mücadele eden milli sporcumuz Abdullah Toprak gümüş, Çorum Belediyespor kulübü güreşcisi 57 kilogramda Bekir Keser ile birlikte 61 kilogramda Tolga Özbek, 70 kilogramda Umut Erdoğan, 79 kilogramda İbrahim Metehan Yaprak, 97 kilogramda Resul Güne bronz madalya aldı.