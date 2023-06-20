HARUN AKKAYA

Çorum Belediyespor’dan Karate’de Uluslararası turnuvada iki madalya birden kazandılar.

Yağlı Kardeşlerden Kayra Yağlı şampiyon olurken Kerem Tuğra Yağlı ise bronz madalyanın sahibi oldu.

17-18 Haziran tarihleri arasında Gürcistan’ın Batum şehrinde yapılan Uluslararası Batum Open Karate Turnuvasında Türkiye ile birlikte Gürcistan, İran, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, İsrail ve Katar ülkelerinden 300 sporcu mücadele etti.

Turnuvada mücadele eden Kayra Yağlı +55 kilo Kumite kategorisinde tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. +76 kilo Kumite’de mücadele eden Kerem Tuğra Yağlı ise yarı finalde kaybetti ve sıkletinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Karate İl Temsilcisi ve Çorum Belediyespor Antrenörü Samet Türe Türkiye Şampiyonası ve okullarda elde ettikleri derecelerin ardından Uluslararası bir turnuvada sporcularının gösterdiği bu performansın gelecek adına son derece umut verici olduğunu belirterek sporcularını tebrik etti ve destek veren herkese teşekkür etti.