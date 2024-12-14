Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK bu hafta sonu dört kategoride mücadele edecek.

Kırmızı Siyahlı takım bugün Çorum'da U 14 ve U 15 kategorilerinde Boluspor'u konuk ederken U 19 takımı ise ikinci devrenin ilk maçında Düzcespor deplasmanın da mücadele edecek. U 16 takımı ise yarın evinde Keçiörengücü ile karşılaşacak.

U 19 Bölgesel Gelişim Liginde Çorum FK bugün Düzcespor deplasmanında ikinci devrenin ilk maçına çıkacak. Ligde ilk yarıyı 11 puanla altıncı sırada tamamlayan Çorum FK 12 puanla beşinci sırada bulunan Düzcespor ile bugün saat 12'de Şıralık 1 nolu sahada karşılaşacak.

Maçı Düzce bölgesel hakemi Adem Güneş yönetecek yardımcılıklarını ise Egecen Taşkın ve Yasin Öztürk yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ahmet Şahin.

U 14 Gelişim liginde ikinci devrenin ilk maçında Çorum FK bugün saat 11'de Boluspor ile Devane sahasında karşılaşacak.

Ligde ilk yarıyı dokuz maçta topladığı 16 puanla beşinci tamamlayan Çorum FK aynı puanla tamamlayan ve dördüncü sırada yer alan Boluspor ile evinde oynayacağı maçı kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor.

Maçı Nuriye Çınar Bal yönetecek Erdal Uncuer ve Efe Ataç yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Aynı sahada saat 13'de başlayacak ikinci maçta ise iki takım U 15 kadroları mücadele edecekler.

Çorum FK ligde ilk yarıyı dokuz maçta 19 puanla üçüncü sırada yer alırken konuk Boluspor ise 15 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Kırmızı Siyahlı takım bu maçı kazanarak ilk iki iddiasını artırmak amacında.

Bu maçta İsmail Sırma düdük çalacak yardımcılıklarını ise Mertcan Öğreten ve Sultan Sol yapacak.

Çorum FK U 16 takımı ise sekizinci hafta maçında yarın evinde Keçiörengücü takımını konuk edecek.

Çorum FK yedi maç sonunda 12 puanla üçüncü sırada yer alırken konuk Keçiörengücü ise 7 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Devane sahasında yarın saat 15'de oynanacak maçı Atahan Demir yönetecek Fatih Koçak ve Merve Esen yardımcı hakem olarak görev yapacaklar.