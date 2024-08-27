Karadenizbirlik Çorum Kooperatifi Başkanı Ali Bardakcı, 2024 yılı yağlık ayçiçeği alım fiyatını kilo başı 19 TL olarak belirlediklerini bildirdi.

Bardakçı, Çorum’da 3 noktadan ürün alımı yapacaklarını açıkladı.

Kooperatif Başkanı Ali Bardakcı, açıklamasında şu bilgileri verdi:

Hitit öğrencileri, 8 projeyle Teknofest finalinde Hitit öğrencileri, 8 projeyle Teknofest finalinde

“Çorum Karadenizbirlik olarak Merkez ve Bayat ilçesi alım yerlerinde üreticilerimizin mağdur olmaması için emanet olarak yağlık ayçiçeği alımlarımız devam ediyor. 28 Ağustos Çarşamba günü de Eskice alım merkezini açarak 3 noktada üreticilerimizin ürünlerini alacağız. Birlik Yönetim kurulumuz, yaptığı değerlendirme sonucu 2024 yılı yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını 19.00TL/Kg olarak belirledi.”

Editör: Çorum Hakimiyet