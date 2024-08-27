Karadenizbirlik Çorum Kooperatifi Başkanı Ali Bardakcı, 2024 yılı yağlık ayçiçeği alım fiyatını kilo başı 19 TL olarak belirlediklerini bildirdi.

Bardakçı, Çorum’da 3 noktadan ürün alımı yapacaklarını açıkladı.

Kooperatif Başkanı Ali Bardakcı, açıklamasında şu bilgileri verdi:

“Çorum Karadenizbirlik olarak Merkez ve Bayat ilçesi alım yerlerinde üreticilerimizin mağdur olmaması için emanet olarak yağlık ayçiçeği alımlarımız devam ediyor. 28 Ağustos Çarşamba günü de Eskice alım merkezini açarak 3 noktada üreticilerimizin ürünlerini alacağız. Birlik Yönetim kurulumuz, yaptığı değerlendirme sonucu 2024 yılı yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını 19.00TL/Kg olarak belirledi.”