Çorum Dolunayspor kulübü sporcusu Yağmur Kazak Sırbistan’da yapılacak olan 2025 Multi European Games’de mücadele edecek.

29-31 Ağustos tarihleri arasında Sırbistan’ın Nis şehrinde yapılacak olan 2025 Multi European Games’de müsabakalara tüm ülkelere açık.

Üç gün sürecek olan müsabakalar Avrupa Taekwondo birliği himayesinde ve Dünya Tekvando Federasyonu tarafından onaylanan ve Taekwondo kulübü Asteriks tarafından düzenlenen etkinlik yıldızlar, gençler ve büyürler kategorilerinde yapılacak olan müsabakalarda küresel ve kıtalar sıralama puanları için yarışacak.

Türkiye Şampiyonasında elde ettiği başarılar ile dikkat çeken Yağmur Kazak bu önemli turnuvada madalya mücadelesi verecek.