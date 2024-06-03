3 Haziran Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında Hitit Üniversitesi’nde düzenlenen Süt Endüstrisinde Sürdürülebilirlik’ konulu panelde konuşan Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum’dan Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslenerek, süte sahip çıkılmazsa vatandaşların 2 yıl içinde kibrit kutusu kadar et alacağını söyledi.

Sütün tezgaha kolay gelmediğini, çok zahmetli yollardan vatandaşlara ulaştığını anlatan Kaya; “Süt tezgaha öyle kolay gelmiyor. Bir tane gebe ineği tohumluyoruz. Sonra 9 ay 10 gün bekliyoruz. Eğer dişi yavru olursa tam 15 ay sonra gebe bırakıyoruz. Yani 36 ay sonra soframıza süt olarak ulaşıyor. 36 aylık bir emek var. Burdan Tarım ve Orman Bakanlığı’na sesleniyoruz; Tarım Bakanlığı süt fiyatları ile ilgili aldığı kararlarda bir yıllık iki yıllık değil 5 yıllık planlama yapması gerekiyor. Son bir hamlemiz kaldı. Eğer sütümüze sahip çıkmazsak bugün tezgahta 600 lira olan etin kilosu daha da artacak. Sütün litresi 50 lira, ambalajı sütün kendinden daha pahalı. Belki 2 sene sonra kibrit kutusu kadar et alacağız. Bu yüzden süte daha çok önem vermeliyiz. Çocuklarımıza ve herkese süt içme alışkanlığı kazandırmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu

Hayvancılıkta girdi maliyetlerimiz çok yüksek olduğunu ve süt üreticilerinin nakliye sıkıntısının çözülmesi gerektiğini aktaran Kaya; “Hayvancılıkta girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Herşey dışardan geldiği için. En önemlisi de nakliye sıkıntısı var. Bizim sadece Çorum içinden topladığımız sütün bedelinin yüzde 15’ini nakliyeye veriyoruz. Süt sanayicimiz ise burdan dışarıya götürürken yüzde 12’de o ödüyor. 1 litre sütün sattığımız fiyatın 25’i nakliyeye gidiyor. Bunla ilgili bölgemizdeki sanayicilerimize daha fazla sahip çıkılması gerekiyor. Birlik olarak 2500 üreticimiz var. Biz elimizden geleni yapıyoruz üreticilerimiz için ama bakanlığımıza çok büyük işler düşüyor.” diye konuştu

Son olarak sütteki hijyenin önemine dikkat çeken Kaya;

“Sütteki hjyen çok önemli. Sütteki bakteriye, katkı maddesine bakmak için Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak bu sene 200 numuneye bakan bölgenin en büyük laboratuvarını kurduk. Laboratuvarımızda sütün bütün değerlerini ölçerek sanayicilerimize daha kaliteli süt gönderiyoruz. Sütü kaliteli olursa üreticimiz de daha fazla kazanır.” ifadelerini kullandı

Program kapsamında bir konuşma yapan Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe ise; “Sütün küresel bir gıda olarak önemini vurgulamak amacıyla Haziran ayının ilk günü Dünya Süt Günü olarak ilan edildi. Yüksek besin değerine sahip olan süt ve süt ürünleri, vücudun kalsiyum, protein ve vitamin ihtiyacını karşılayan temel gıda kaynağımızdır. Özellikle çocukların süt ve süt ürünleri tüketmesi, kemik gelişimini destekleyerek büyüme döneminde sağlıklı ve güçlü bir iskelet yapısına sahip olmalarını sağlamaktadır. Toplumda bu konuda farkındalık kazandırmak süt ve süt ürünlerini tüketme alışkanlığını artırmak amacıyla Dünya Süt Günü kutlamaları da önem arz etmektedir.” dedi

Programın devamında Çorum Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Erol Matpan, Süt sektöründe sürdürülebilirlik konusunda gıda kontrol laboratuvarlarının rolü’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Program sonunda katılımcılara süt ve süt ürünlerinden yapılan peynir çeşitleri ikram edildi.