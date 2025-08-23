Saadet Partisi’nin Kargı 2. Olağan İlçe Kongresi’nde Yakup Gökçe, ilçe başkanlığı görevine tekrar seçildi.

Cuma günü düzenlenen kongreye Refah Partisi 20. Dönem Çorum Milletvekili Zülfikar Gazi, Saadet Partisi Çorum İl Müfettişi Faruk Cıdık, CHP Kargı İlçe Başkanı Kemal Dümenci ve İyi Parti Kargı İlçe Başkanı Numan Moral’in yanı sıra ilçe ve birim başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan ilçe kongresinin Divan Kurulu, Faruk Cıdık başkanlığında İbrahim Zorlu ve Eyyup Ergün’den oluştu.

Faaliyet raporunun oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından kürsüye gelen İlçe Başkanı Yakup Gökçe, “Millî Görüş davasının tek ve gerçek temsilcisi Saadet Partisi’ni Kargı’da en iyi noktalara getirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

YENİ YÖNETİMDEKİ İSİMLER

Saadet Partisi Kargı İlçe Başkanı Yakup Gökçe’nin yeni yönetim kurulunda; Şenol Menteş, Dursun Tekin, Zafer Gökçe, Ayfer Akpınar, Sevim Gökçe, Meltem Gökçe, Gökhan Çetli, Nermin Tekin ve Satı Gökçe yer aldı.