Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, iç saha maçlarında istenilen bilet sayılarına ulaşamadıklarını belirterek maça ücretsiz girenlere tepki gösterdi.

Yalçın, Çorum Şehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, 2,5 yıllık başkanlığı döneminde Çorum FK'ye önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'ye örnek bir altyapı tesisi kazandırmak üzere çalışma yürüttüklerini anlatan Yalçın, Çorum Belediyesinden devraldıkları 87 dekarlık at biniciliği tesisini hem binicilik hem de futbol oynanabilen spor kompleksi haline getireceklerini kaydetti.

Bu alanın 44 dekarlık bölümüne 2 futbol sahası ve 30 yataklı altyapı tesisi inşa etmeyi planladıklarını dile getiren Yalçın, tesisin temelini atıp, kalanını Çorum halkının desteğiyle tamamlamak istediklerini belirtti.

Oğuzhan Yalçın, bu sezon 1. Lig'in çok çekişmeli geçtiğini belirterek, "Bu sene lig çok zorlu. Belki de uzun yıllardır olmadığı kadar çekişmeli geçiyor. Küme hattı ile 2. sıra arasında 11 puan, play-off hattı ile de 4 puanlık fark var. Bu sene öncelikle mevcut durumun korunması gerektiğini düşünüyorum. Önce ligde kalmayı garantileyip sonra hedeflerimize ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Geçen sezon play-off yarı finalinde oynama başarısı gösterdiklerinin altını çizen Yalçın, bu sezon da ligin en az gol yiyen ve en az mağlup olan 4. takımı olduklarını söyledi.

"Serkan hocaya güvendiğim için arkasındayım"

Teknik direktör Serkan Özbalta'nın istifa ettiğine dair üç kez haberler çıktığını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir takımın hocasının üç kere istifa ettiği haberini hiç gördünüz mü? Maalesef Çorum olarak bu konuda birinciliği yine ele aldık. Bunlar hoş haberler değil. Bazı süreçlerden sonra maalesef cevap vermemeyi ve umursamamayı yeğledim. Serkan hocaya çok saygı duyuyorum. Teknik direktörlüğünü çok beğeniyorum. İnsani anlamda karakterini, dürüstlüğünü çok beğeniyorum. Ben istikrardan yanayım. Serkan hocaya güvendiğim için arkasındayım. Takım iyi oynadığı, şu anki futboldan memnun olduğum için hocanın arkasındayım."

Transfer çalışmaları

Oğuzhan Yalçın, ara transfer döneminin yeni başladığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Transfer gündemimizde hiçbir futbolcu yok. Transfer yapmamız lazım ama her zaman söylerim, ekonomik özgürlük önemli. Bir kulübün sezon bittiğinde borcunun olmaması, şampiyonluklardan daha önemli diye düşünüyorum. 2. Lig'de şampiyon olduğumuzda bütçe ve sponsorlar gayet iyiydi. Bütçe olunca şampiyon olacağımızı gösterdik. Geçen yıl sezon içinde 'Şampiyon olacağız.' demedik ama takım olarak bütünleştik ve yarı final oynadık. Bu sene de 'Şampiyon olacağız.' demedim, 'Borçsuz bir kulüp olalım ve ligde olalım.' dedim. Mali olarak bütün takımlar zor durumda. Bütün takımlardan ziyade Türkiye'de ekonomik kriz var. İnsanlar ellerinde olan oyuncuları bırakmak istediklerinde yüksek bonservis istiyor. Bizim için de geçerli. Kulübümüzü yaşatmak için yapmamız gereken radikal kararları alırız. Transfer yapamayacaksak yapmayız. Eğer çok yüksek bonservis teklifleri gelirse 1-2 oyuncu verebiliriz. Transfer yapmak istiyoruz fakat acele etmiyoruz. Şartlar uyarsa iki transfer yapıp transferi kapatacağız."

Maça ücretsiz girenlere tepki

Oğuzhan Yalçın, iç saha maçlarında istenilen bilet sayılarına ulaşamadıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İki hafta önce protokol girişinde elime kağıdı aldım, liste var. Buradan Gençlik ve Spor İl Müdürüne de söylüyorum. Bundan sonraki maçta bizim kulüpten kapıda 2 kişi olacak. Buraya bedava girmeye utanın artık. Gariban gidiyor bilet alıyor, burada o partinin üyesi, bu partinin üyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yakın olan birisi isim yazdırıyor, protokol tribününe giriyor. Adam 17 bin lira maaş alıyor, maraton tribününden bilet alıyor. Bu kadar mı düştünüz? Kulüpten 2 kişi listeye bakacak, isimlerini alacak. Ben de isimlerin hepsini maçtan sonra sosyal medyada açıklayacağım.100-150 lira verin, hak geçiyor. Bir partinin il başkanı geliyor, arkasında 15 kişi takılıyor. Partiye mensup olunca ne oluyor? Kimse girmeyecek bundan sonra. Gerekirse elime listeyi alır, bağıra bağıra isimleri söyler, protokol tribününden çıkarırım."