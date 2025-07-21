Çorum’un Alaca ilçesine bağlı İmat köyünde çıkan yangının ardından Kaymakam Meriç Dinçer, İlçe Jandarma Komutanı ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Yangında iki ev, iki garaj ve bir ahır tamamen küle döndü.

Alacaya bağlı İmat Köyü’nde meydana gelen yangının ardından Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Uğur Gürsoy ile birlikte bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulundu.

Yangında iki ev, iki garaj ve bir ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

Kaymakam Dinçer, yangından etkilenen alanlarda inceleme yaparak köy muhtarı Rıza Yılmaz ve köy sakinlerinden bilgi aldı.

Zarar gören ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.