Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan anız yangınında yanmak üzere olan kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Manastır eteklerinde belirlenemeyen nedenlerle anız yangını çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrasında yapılan kontrollerde yerde, yanan bir kaplumbağa bulundu.

Yangından etkilenen kaplumbağa gerekli müdahale yapıldıktan sonra ekipler tarafından doğaya bırakıldı.