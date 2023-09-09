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Çorum’da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kargı’nın Abdullah Yaylası’nda eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.

Gerçeğini aratmayan tatbikat 3 gün sürdü.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2023 yılı UMKE Faaliyet Planı kapsamında afetlere hazırlık, afet ve acil durumlara yönelik planlama, medikal kurtarma ve acil sağlık hizmetlerinin sunumunu gerçekleştirecek personellerin eğitilebilmesi için 4-6 Eylül 2023 tarihleri arasında Kargı İlçesi Abdullah Yaylası mevkiinde Çorum UMKE İl Tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitimin son gününde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamından AFAD İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü, Çorum Özel Hastanesi, Çorum Özel Elitpark Hastanesi’nin ilgili personelleri ile kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.