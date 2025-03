Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, iyi ve üstün oynadıkları bir maçta yardımcı hakemlerin maçı yönetme çabası ve verdikleri ters kararlar ile sahadaki iki takımı da gerdi ve maçın skoruna direk etki ettiklerini söyledi.

Eğer, buna rağmen maça ortak olmak için ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini belirterek; ‘Ligde puan tablosunda en yakın rakiplerimizden Çilimli Belediyespor deplasmanına mutlak puan parolasıyla çıkmıştık. Maçın ilk yarısında her iki takımında kontrollü başlaması ve maçın ilk yarısında neredeyse her dakikasında maçın yardımcı hakemlerinin oyuna sürekli müdahil olmak istemesi oyunun sürekli durmasını sağladı ve ilk yarı boyunca sahadaki bütün oyuncuların hakem kararlarından kaynaklı gerilmesine neden oldu. İlk yarıda hücuma çıkışta kaptırdığımız top kalemizde gol oldu. İlk yarının bitimine doğru yardımcı hakemin bayan olması ve tribün baskısı ile orta hakemi uyarması ile kalecimizi ikinci sarı karttan oyundan attırdı ve takım olarak ikinci yarıyı on kişi oynamak zorunda kaldık.

Maçın ikinci yarısında bütün riskleri aldık ve sayısız gol pozisyonlarında yararlanamadık. Oyunun son bölümlerinde rakibin ikinci yarıdaki tek pozisyonu olan korner atışında uzaklaştıramadığımız karambolde kalemizde ikinci golü gördük. Oyunu bırakmadan ısrarla gol bulmak için yüklendiğimiz dakikalarda kazandığımız penaltı golü ile farkı bire düşürdük. Tüm hatlarımızla yüklendiğimiz anlarda son dakikalarda yediğimiz kontratak golü ile mağlup olduk ve haftayı puansız kapattık.

Hiç bir mazerete sığınmadan ligin ikinci yandaki olumsuz performansımızı toparlanma adına ne gerekiyorsa düzeltmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ligde yarın oynayacağımız ve grupta ikinci sırada bulunan Çubukspor maçında puan yada puanlar almak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz’ dedi.