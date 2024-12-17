Osmancık Belediyespor alt yapısından yetişen Yaren Aksu, Çayelispor’a transfer oldu.

Kırmızı Beyazlı kulübün alt yapısından yetişen Yaren Aksu bu sezon takımının zirve yarışından kopması üzerine aynı grupta mücadele eden ve kayıpsız lider durumda bulunan Çayelispor’a kiralık olarak verildi.

Osmancık Belediyespor antrenörü Ümit Gökgöz yaptığı açıklamada ‘Alt yapımızda yetişen tüm kategorilerde oynayan başarılı sporcumuz Yaren Aksu kiralık olarak grubumuzun lideri Smart Holding Çayelispor kulübüne transfer oldu. Sporcumuza ve kulübüne play-off mücadelesinde başarılar diliyoruz ilçemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz, yolun açık olsun Yaren’ dedi.

Yaren’in transfer olduğu Smart Holding Çayelispor grupta yaptığı altı maçıda kazanarak 17 puanla lider durumda ve final grubunda mücadele etmeyi garantiledi.