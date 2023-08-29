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CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, beraberinde CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er, İbek köyü Muhtarı Mustafa Ceylan, Senemoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Şahin, Asar Köyü Muhtarı Kemal Odabaş, Kuyucak Köyü Muhtarı Çelebi Ardıç ve Cevizli Köyü Muhtarı Hıdır Öngen ile birlikte yapımı yarım kalan yolda incelemelerde bulundu.

CHP Milletvekili Tahtasız yetkililere seslenerek, “Ödenek yok diye yol yapılmıyor. Yıllardır bekletiliyor. Her şeye ödenek buluyorsunuz da neden bu köy yoluna ödenek bulmuyorsunuz? 8 kilometrelik bu yolun mekaniği daha fazla bozulmadan, geçmişte harcanan paralar çarçur olmadan bu yolu yapmaya davet ediyorum” dedi.

Bölgedeki vatandaşların ana yolu niteliğinde olan ve sıklıkla kullanılan yolun yapımı için 2017 yılında 2 milyon TL para harcandığını, tamamlanması için 2018 yılında ayrılan 600 bin TL’lik ödeneğin ise başka alanlara aktarıldığını kaydeden Tahtasız, şunları söyledi:

“2017 yılında yolun alt zemini yapıldı. Dört yıl önce de asfalt serimi için yol kenarına mıcırlar döküldü. Ancak asfaltlanma yapılmadı. Mıcırlar halen yol kenarında duruyor ve bazı vatandaşlar tarafından da alınıp götürülüyor. Yağışa ve kullanıma bağlı olarak yolda ciddi bozulmalar meydana gelmiş. Harcanan paralar çarçur oluyor. Seçimden önce tamamlanacak diye sözler verilmişti. Seçim bitti sözler yine unutuldu. Bitüm asfalt için ödenek yok diye 8 kilometrelik yol tamamlanmıyor. Ödenek yetersizliği bahane gösteriliyor. Çorum, İbek, Cevizli, Senemoglu, Asar, Kuyucak köyleri ile Aşdağul beldesi ve Ortaköy ilçesini bir birine bağlayan yolun bir an önce yapılması için başta Sayın Valimiz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olmak üzere ilgili tüm kişilerle temasa geçeceğim. Takipçisi olacağız.”

Daha sonra Çorum merkeze bağlı Hımıroğlu Köyü’ne giden Milletvekili Tahtasız, Köy Muhtarı Sönmez Özşahin’den bilgi aldı. 2021 yılında yapılacağı söylenen yolun halen yapılmadığını belirten Tahtasız, “21’nci yüzyıl Türkiye’sine yakışmayan yollar Çorum’un kaderi olmuş durumda. Üç mahallesi bulunan bu köyün yolları da 21 yılında yapılacak denilmiş ancak asfaltlama çalışması ne hikmetse Küçükpalabıyık köyüne kadar yapılmış. Hımıroğlu köylüleri o gün bu gündür yollarının yapılmasını bekliyor” dedi.

Hımıroğlu Köyü Muhtarı Sönmez Özşahin de, “Özellikle kışın yolu kullanamıyoruz. Mağduruz. Yolumuzun söz verildiği gibi yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.