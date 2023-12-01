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Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi Kenan Şahin basın mensuplarıyla bir araya gelerek projelerinden birkaçını paylaştı.

‘Milliyetçi Hareket Partisi, her seçimi kazanma iddiasıyla hazırlanmış ve her seçimi kazanabilecek kadrosuyla, adayıyla, projeleriyle çıkmış bir partidir.’ diyen Şahin, Cumhur İttifakı olarak Çorum merkez ve ilçelerde iddialı olduklarını, parti olarak bütün il ve ilçe belediyelerini kazanmak adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Parti olarak duruşlarından, çizgilerinden ve Cumhur İttifakı’nın değerlerinden taviz vermeyeceklerini kaydeden Şahin;

“Seçim döneminde şahıslardan çok projelerimizi, yapmak istediklerimizi ortaya koyalım ve insanlara projelerimizi konuşturalım. İttifak olabilir ama biz seçime tek başına girecekmiş gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çorum’da Cumhuriyetin ikinci yüzyılı kapsamında şehrimizi nereye taşıyabiliriz diye projelerimizi hazırladık. Her aday arkadaşımız yarın belediyeyi yönetecek şekilde hazırlığını yaptı.” şeklinde konuştu

Konuşmasının devamında gerçekleştirmek istediği projelerinden bahseden Şahin, şunları söyledi;

GÖREVE GELİRSEK İLK PROJEMİZ GÜNEY ÇEVRE YOLU OLACAK

“2019 yılı seçimlerinde en iddialı projemdi. Bu konuda telkin bir aldım. Güney Çevre Yolu bizim için vazgeçilmez projelerinden biridir. Çorum’un 50-100 yıllık ihtiyacıdır. Göreve gelirsek uygulamaya geçirmek istediğimiz ilk projemiz Güney Çevre Yolu’dur.

BİNEVLER’DE ÇARPIK YAPILAŞMAYA SON VERECEĞİZ

Şehrimizin imar, trafik, kentsel dönüşüm problemlerini biliyoruz. Kentsel dönüşüm projemiz kapsamında Üçtutlar Mahallesi’ni yeniden yapacağız. Mimar Sinan Mahallesi’ni yeniden ihya edeceğiz. Binevler’i yıkıp, çarpık yapılaşmaya son vereceğiz. Bahçeli müstakil konutlar içerisinde tümör vari bloklar türemeye başladı. Ne bahçeli bir yaşam mümkün ne de apartman vari bir yaşam mümkündür. Buraları mutlaka kentsel dönüşümle yıkacağız.

HALK İNŞAAT KURACAĞIZ

Çorum’da Halket şirketi var. Bunun yanına Halk İnşaat’ı da koyacağız. Ahmet Ahlatcı’nın çocuklu dul kadınlara yönelik yaptığı çalışmadan örnek alarak biz de çocuklu dul kadınlara iş vererek onlara aylık bin lira kira bedelli sosyal konutları Çorum Belediyesi yapacak. 60-65 yaş üstü emekli dar gelirlilere Çorum Halk İnşaat içerisinde sosyal konutlar üreteceğiz. Ayrıca proje kapsamında çocuklu bekar anneler ve yaşlılar için 5 bin TL taksitli sosyal konutlar üreteceğiz.

ARSA SATMAYACAK, ÜRETECEĞİZ

5 sene boyunca arsa satmakla büyük maharet gösterdi. Biz satmayacağız, ucuz arsa üreteceğiz. Dünyada bahçeli evde yaşama oranı yüzde 60’lar seviyesinde, ülkemizde bu oran ise yüzde 15’lerde. Bunun en büyük sebebi pahalı arsa fiyatlarıdır. Çorum Belediyesi bir daire fiyatıyla hem arsa hem de ev yapabileceğimiz arsalar üretecek.

Kadın istihdamına yönelik Halk İnşaat’ın yanı sıra Halk Tarım projemiz var. Proje kapsamında kadınlarımız sera ve ürün yetiştiriciliğinde istihdam edilecek.

ÇORUM’U DEPREME HAZIRLAYACAĞIZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir deprem master planı olmasına rağmen Çorum Belediyesi’nin halen bir deprem master planı yoktur. Deprem master planı şehrin depreme hazırlığıdır. Afet yaşandığında toplanma alanları, toplanma alanlarında enerji, altyapı, afet bölgesi ulaşım planlaması gibi konular içermektedir.

Yaşlılar için Alzheimer ve Demans köyü kuracağız. Bu anlamda engeli ve bakım merkezlerimiz kinliklerimiz yok. Demans köyü bir ihtiyaçtır. Yaşayan bilir bunu.

TRAFİK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Şehrimizin en büyük problemlerinden birisi trafiktir. Bununla ilgili akıllı şehir uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Ana caddelerin yanına alternatif caddeler ve sokaklar açmamız lazım. Bir önceki belediye bu işi kısmen yaptı ama son belediye döneminde trafiği rahatlamak adına bir çözüm göremedik. İnşallah bundan sonraki dönemde bu işi biz yapacağız. Çorum’un trafik problemini çözeceğiz.

Üçtutlar Mahallesi mezbelelik konumda. Şehir merkezinde bir Çorum sığacak kadar daha yer olmasına rağmen bir türlü kentsel dönüşüm projeleri gerçekçi ve uygulanabilir olmadığı için hayata geçmemektedir.

ZENGİNLERDEN ALIP FAKİRE DAĞITACAK

Son olarak bu projeler için kaynağı nerden bulacaklarını anlatan Şahin;

“Bu projeler için kaynağı nereden bulacaksınız diyenler olabilir. Çimento Fabrikası’nın yeri zenginlere kullandırılırsa biz parasını dar gelirliye kullandıracağız. Arsa üreteceğiz, emlak üreteceğiz, yatırım yapan şirketlerimiz olacak. Üreteceğiz, satacağız. Çorum Belediyesi olarak kazandıklarımızı hepsini öncelikle dar gelirler, yaşlılar ve çocuklu dul kadınlar için kullanacağız.” dedi