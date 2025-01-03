Belediye Meclis üyesi Emre Daşdemir, yarın yapılacak AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı Olağan Genel Kurulu öncesi adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Daşdemir, daha önce 24 Kasım’da yapılması planlanan kongrede Merkez İlçe Başkanlığı için aday olmuş, ancak kongre ertelenmişti.

4 Ocak’ta yapılacak kongrede de tekrar aday olacağını açıklayan Daşdemir, bugün yaptığı yazılı açıklama ile adaylıktan çekildiğini söyledi.

Daşdemir; “AK partimizin 24 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan merkez ilçe kongresinde adaylığımı açıklamıştım ancak genel merkezimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde çorum da güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmak adına vermiş olduğumuz mücadelenin amacına ulaştığını ve bu bağlamda 4 ocak 2025 tarihinde yapılacak olan AK Parti Merkez İlçe 8. Olağan Kongresinde aday olmama kararı almış bulunmaktayım. Bundan sonraki süreçte partimizin merkez ilçe ve il teşkilatlanma yapısının daha güçlü olacağına inancım tamdır. Bu inancım neticesinde genel merkezimizin alacağı kararlara güveniyorum. bizlere de inanan ve güvenen genel merkezimize ve bu süreçte bizlerin yanında olan Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanımız sayın Erkan Kandemir başkanımıza, Bölge Koordinatörümüz sayın Muhammed Avcu başkanımıza teşekkür ediyorum. Çorum’da bizi destekleyen AK Parti’ye gönül vermiş dava arkadaşlarıma ve delegelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Durmak yok yola devam.” ifadelerini kullandı