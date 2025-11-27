Mimar Sinanspor kulübü geçtiğimiz hafta sonu oynanan Vefaspor- Mimar Sinanspor maçından sonra ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ile Kulüp antrenörü Sadık Tahir Bıyıkoğlu arasında yaşananların çarpıtılarak ve gerçeklikten uzak olması nedeni ile böyle bir açıklama yapma gereği duyuldu belirtildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ‘Seçilmiş ve tarafsız olması gereken bir başkanın her fırsatta kulübümü sporcularına ve antrenörlerimize karşı provake edici bir yaklaşım sergilemektedir. ASKF seçiminin ardından tüm antrenörlerin bulunduğu whatsap grubundan kulübümüzün tüm antrenörleri ve seçimde ona oy vermeyenleri çıkartarak art niyetinin ve tarafsızlığını ortaya koymuştur.

Maç sonunda kalecimizi yanına çağırarak tebrik etmek istediğini belirten ASFK Başkanı soyunma odasına gelerek tüm takımı tebrik etmek yerine neden bir ismi tercih ediyor. Geçtiğimiz yıllarda sporcularımız ve ailelerine ASKF Başkanlığı makamını kullanıp mesaj atarak yahut konuşarak kendi kulüplerine yönlendirme çabası içinde olduğunu biz ve bütün spor kamuoyu tarafından bilinmektedir. Vefaspor ile hiç bir bağı kalmamasına karşın o kulübün scaut ekibi gibi hareket etmesi nedeni ile antrerömüzün tebrik etmesine engel olması kadar doğal ne olabilir.

Engel olunmasının ardından Ferhat Arıcı sözlü sataşmaya başlamış ve antrenörümüz ve kulübümüzle alakalı gerçekliği olmayan cümleler sarf etmesi üzerine antrenörümüz ve sporcu velilerimiz arasında sözlü tartışma yaşanmış ve antrenörlerimiz bunları yatıştırmak için çaba sarf ettiği orda bulunan herkesce görülmüştür.

Hiç bir şekilde hakaret ve fizik bir müdahale olmazken Ferhat Arıcı velilerimiz yanında küfür etmesi olayların büyümesine neden oldu. Antrenörlerimiz ASKF başkanlık makamından güç alıp bunları yapmasına rağmen velileri yatıştırmak için ellerinden geleni yapmışlardır. Bu yaşananlar Nazmi Avluca sahasındaki güvenlik kameralarında mevcuttur.

Ferhat Arıcı Spor Salonuna girene kadar hareketlerine devam ettirmiştir. Bir antrenörümüzün Mimar Sinan’a gel söylemi üzerine açıklamasında ‘Mimar Sinan sahasına yönetimi ile gelerek futbol maçı yapacağını’ belirtmiştir. Bunu bir güç unsuru olarak görüp neyi ispat etmeye çalıştığını anlamakla birlikte bunu kasıtlı bir şekilde yaptığını bulunduğu makamın ağırlığını taşıyamadığını göstermektedir.

Mimar Sinan sahası halkı açık ve dileyen herkesin koşulsuz bu sahaya girebilme sporunu yapma ve maç izleyebilir bizde bundan keyif duyoyoruz. Orada bulunmamıs halinde ASKF Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini en güzel şekilde ağırlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Biz antrenörlerimizden saha dışı olaylardan uzak durup saha içinde her şeyden önce ahlaklı sporcular yetiştirmenin derdindeyiz. Kulübümüzü saha dışına çekmeye çalışanlardan uzak durmaya devam edeceğiz’ denildi.