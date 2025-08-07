Çorum’un Sungurlu ilçesine yapılacak olan Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu’nun temeli dualarla atıldı.

Arsası Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilen ve yapımını da hayırsever iş insanı Ferit Erdil'in üstlendiği Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu için çalışmalar başladı.

Bahçelievler Mahallesine yapılacak olan Kız Kur'an Kursunun temel atma törenine İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, hayırsever iş insanı Ferit Erdil, Sungurlu Camileri ve Kur’an Kursları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yöneticileri ve Hafızlık Kur'an Kursu Öğrencileri katıldı. Törende konuşma yapan Müftü Süleyman Eroğlu, Kur'an Kursunun yapımında emeği geçen ve geçecek olan herkese teşekkür ederek, "Bugün burada temelini attığımız Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursundaki gayemiz vatanına milletine, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmektir. Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursumuzun arsasını tahsis eden Belediye Başkanımız Sayın Muhsin Dere'ye, yapımını üstlenen hayır sever iş insanı Hacı Ferit Erdil'e, Sungurlu Camileri ve Kur’an Kursları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yöneticilerine, Müteahhit Alaattin Akel'e, tüm teknik personel ve çalışanlara şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Hep birlikte edilen duanın ardından kurbanlar kesilerek Kur'an Kursunun temeline ilk harç atıldı. (Haber Merkezi)