AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum’a yapılacak olan yeni sağlık tesisi ile ilgili açıklama yaparak, ihalesinin yapıldığını, yer teslimi aşamasına gelindiğini duyurdu.

YER TESLİMİ AŞAMASINA GELİNDİ

Bölgede büyük bir eksikliği giderecek olan içerisinde Yavruturna Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Verem Savaş Dispanseri olan sağlık tesisinin 5 katlı olarak planlandığını ve binanın 4700 m2 kapalı alana sahip olduğunu ifade eden Milletvekili Kaya, yapım işi ihalesinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirterek yer teslimi aşamasına gelindiğini söyledi.

Kaya, Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde Kanserle Mücadele Birimi(kolon, rahim ağzı, meme kanseri taramaları), Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi(sigara bıraktırma polikliniği), Ruh Sağlığı Programları Birimi(psikolog, sosyal çalışmacı), Fiziklsel Aktivite Salonu(fizyoterapist), Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi(diş hekimi), Çocuk Gelişimi Birimi, Enfeksiyon Kontrol Birimi ve Eğitim Salonlarının hizmet vereceğini ifade etti.