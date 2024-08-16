Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Vakıf 19 Başkanı hemşehrimiz Alper Bilan, İYİ Parti’den ayrılarak kendi partisini kuracağını açıklayan Yavuz Ağıralioğlu’na Çorum türkülerinden oluşan albüm hediye etti.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Alper Bilan, Yavuz Ağıralioğlu’nun yeniden Ankara Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Halil İbrahim Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu söyledi.

Ziyarette ülke meselelerine dair değerli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Alper Bilan, bu ziyaretleri fırsat bilerek gelen tüm konuklara Çorum’u da tanıttığını söyledi.