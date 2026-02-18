Serikspor- Arca Çorum FK maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Arca Çorum FK, bugün saat 14:30'da Serikspor'a konuk oluyor.

Ligde iki maçtır kazanamayan ve zirve yarışından iyice uzaklaşan kırmızı siyahlılar, yeni hocası Uğur Uçar ile galibiyet serisi başlatmak istiyor.

MAÇ BEİNSPORTS 2'DE

Kırmızı siyahlıların zorlu Serik maçı Bein Max1'den yayınlanacak.

TRT SPOR ERZURUM MAÇINI VERECEK

Aynı saatte oynanacak Keçiörengücü-Erzurum maçını ise TRT Spor canlı yayınlayacak.