Çorum'da Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında “Yaz Kur’an Kursları İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Protokol, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol çerçevesinde, camilerde Kur’an kurslarında, Belediye Gençlik Merkezlerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 01 Temmuz 2024-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında 7 hafta süre ile Yaz Kur’an Kursları eğitimi verilecek.

Çocukların ve gençlerin manevi gelişimine katkıda bulunmak amacıyla açılan Yaz Kur’an Kurslarında futbol, masa tenisi, dart, satranç gibi branşlarda turnuvalar düzenlenecek. Yaz Kur’an Kursu öğrencileri için yüzme, judo, jimnastik alanlarda sportif faaliyetler ve etkinlikler tertip edilecek.

Çocukların şahsiyet oluşumunda ve sosyal kültürel kimlik gelişiminde din eğitimi ve öğretiminin büyük önem arz ettiğini belirten Vali Dağlı, protokolün çocukların ve gençlerin beden ve ruh sağlıklarına, manevi gelişimlerine pozitif yönde etkide bulunacağını, öğrencilerin ihtiyacı olan din eğitiminin çocuk oyunları, sportif faaliyetler ve fiziksel aktiviteler ile daha verimli hale geleceğini ifade etti.

Vali Dağlı, bilgi ve teknolojinin de etkisiyle bireysel ve toplumsal anlamda ilgi, algı ve olguların çok hızlı değiştiği günümüzde protokolün çocukların milli ve manevi değerlere bağlı birer genç olarak yetişmesine ivme kazandıracak önemli bir adım olduğunu belirterek Çorum'da düzenlenecek olan Yaz Kur’an Kurslarının tüm öğrenciler için sağlıklı, huzurlu ve hayırlı olmasını diledi.