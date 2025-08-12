Doksan dokuz güzellik yaparsın zamanla olur hiç / Bir tane hata yaparsın anında olur toplumsal linç

*

Bende bir düşünce sende bir düşünce / Tez düşer insanoğlu basınca düşünce / Şimdi düşünme öyle uzun uzun her şeyi / Düşünce sende arayacaksın o düşünceyi

*

Sizin sofrada etli pilav bizim sofrada bulgur / Aynı geminin yolcularıyız, hiç uygun mudur? / Hemen kızma hele ağam, biraz sakince dur / Helalinden kazandıysan, afiyet şeker olsun / Yok beytülmalden çaldıysan boğazına dursun

*

Bazen acele etmeden beklemek gerek / Sabırla, sabrı sabra eklemek gerek / Hüzünle geçmiş ise yıllar bilmeyerek / Bugünü güzel yaşa düne üzülmeyerek

*

Sükûnet, sesi geçti bugün / Düzlükte yol şaştı bugün / Diyorsan ki, ben her gün / Sus-u-yorum, susuyorum

*

Sahilin gölgesinde uzanıp çimlere / Sonra dalmak olmayacak hayallere / Yaşam hayalden ibaret, para ile değil ya / Adı üstünde hayal nihayet / Ve bir bardak çay yudumla / Fındık kır, çekirdek çıtla / Ve sonunda buz gibi su iç sıcakta / Hayalde olsa hayata bak hep umutla

*

Keşkeler dökülür gönülden gönüle / Lakin geçti zaman duadan başkası nafile / Tabii o da samimiyetle yapılabilirse / Yoksa verilecek emek nafile

*

Eldeki gönüldekine gelmişse denk / Sabah şükret akşam şükret kıyamete denk

*

Giden gelmez geriye / Yaşanan anılar kalır ileriye / Vakit dolup ayrılık vakti geldiğinde / Hatırlanır şu parkta oturmuştuk diye

*

Ağaçlar ve altında çimler / Kim bilir kimler oturdu kimler / Ne yediler, ne içtiler, ne konuştular / Nelerden nelerden vaz geçtiler / Hangi kavga ile itiştiler / Hangi sevgi ile birleştiler / Hangi ağaca tekrar sözleştiler / Ağaçlar sırdaş, ağaçlar yoldaş / Oturun çimlere yaslanın ağaçlara / Yalnız dikkat edin zarar vermeyin doğaya

*

Ser örtüyü ağaç dibine / Şöyle yaslanalım bir hele / Doldur bakalım bir bardak çay / O da ne, bardak eksik mi ne? / O halde bir sen iç bir de ben / Zaten başka yok ki çaren

*

Dalma boş hayale, düşersin çaresiz derde / Bir gün kalırsın ortada, herkes çekip giderde

*

Bir ağaç gölgesinde uzansak çimlere / Seyreylesek yine sahili eskisi gibi seninle / Dalsak gerçekleşmeyecek o uzun hayallere / Hayaller hep umuttur, gerçekleşmese bile

*

Sanma ki çalışıyor gece gündüz / Sadece edebiyatını yapıyor davanın / Sen de nereden biliyorsun deme sakın / Menfaatine dokununca anlarsın

*

Uzak olursun bir gün yakın olduğuna / Sanma ki baki kalacak o koltuk sana / Kapının dışından bakarken makama / Dalar gidersin kaybolmuş anılara / Ve bir 'hey!' çekersin geçmiş yıllara / Ya vefa! Onu da bulursan ne ala / Bulamazsan yaz hatıralara

*

Kelimeler kifayet etmez gelince akla / İçim yanar yanar seni hatırladıkça ana / Bakar bakar avunurum, o hatıralarına / Mekânın cenneti ala olsun dualarımla

*

Ne zaman balkonda görsem seni / Hep anneciğim geliverir aklıma / Yüreğim derinden derine cız eder / Çünkü o da balkon mahkûmuydu da

*

Bir bir yükseldi apartmanlar / Anında çoğalıverdi komşular / Kimse kimseye selam vermeyince / Resen balkon mahkûmu oldu yaşlılar