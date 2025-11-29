YEDAŞ İyilik Kulübü, çalışanlarının gönüllü katkılarıyla Samsun’un Çarşamba ve Kavak ilçelerinde bulunan iki ilkokula toplamda 2.000 kitap bağışlayarak öğrencilerin daha zengin bir öğrenme ortamına erişmesine destek oldu.

Proje, YEDAŞ’ın eğitime verdiği desteği pekiştirirken okulların mevcut kütüphane imkânlarına değer katan ve öğrencilerin okuma deneyimini daha da zenginleştiren anlamlı bir katkı sundu.

YEDAŞ, toplumsal faydayı önceleyen çalışmaları kapsamında İyilik Kulübü aracılığıyla Çarşamba Şenyurt İlkokulu ve Kavak Ertuğrul Deniz Şehitleri İlkokulu’nun kütüphanelerini zenginleştirdi. Bağışlanan 2.000 kitap; dünya çocuk klasikleri, masal kitapları, öğretici hikâyeler ve çeşitli okuma kaynaklarından oluşan geniş bir seçkiyle öğrencilerin kullanımına sunuldu. Bu katkı, okullardaki kitap çeşitliliğini artırarak çocukların okuma deneyimini zenginleştirmeyi amaçladı.

Kütüphanelerde yer alan kitapların büyük bir kısmı YEDAŞ çalışanlarının gönüllü bağışlarıyla toplandı. Bunun yanı sıra farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İyilik Kulübü tarafından temin edilen yüzlerce yeni kitap da koleksiyona eklendi. Böylece proje, hem çalışanları kapsayan hem de bölgeye doğrudan dokunan güçlü bir dayanışma örneği oluşturdu.

İyilik Kulübü, kuruluşunun ardından kısa sürede toplumsal faydayı artırmaya yönelik birçok proje hayata geçirdi. Yürütülen projeler arasında yer alan bu kütüphane desteği ise kulübün ilk yıldaki en anlamlı adımlarından biri olarak öne çıktı ve öğrencilerin eğitim yolculuğuna kalıcı bir katkı sundu.

YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç, gerçekleştirilen çalışmanın şirketin değerleriyle uyumlu önemli bir sosyal sorumluluk örneği olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“İyilik Kulübümüz, çalışanlarımızın gönüllü desteğiyle kısa sürede anlamlı projeler üreten bir yapıya dönüştü. Bu yıl iki okula toplam 2.000 kitap ulaştırarak öğrencilerin okuma kaynaklarına katkı sağlamanın sevincini yaşıyoruz. Eğitime yapılan her desteğin geleceğimize yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de daha fazla çocuğa ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Genç, İyilik Kulübü ile yürütülen projelerin çalışanlarda güçlü bir aidiyet oluşturduğunu ve YEDAŞ’ın toplumla kurduğu bağa değer kattığını da ifade etti.