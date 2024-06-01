Çorum Futbol Hakemlerinden aday yedi isim il hakemi altı isme aday hakem kokartları takıldı.

Hakem Birlik, Beraberlik ve Dayanışma gecesinde düzenlenen törenle aday hakem olarak görev yapan Nezgidar Abukar, Abdullah Enes Gökgüney, Edanur Dölkeleş, Merve Esen, Sultan Sol, Atahan Demir ve Mertcan Öğreten’e il hakemi kokartları Belediye Başkan yardımcısı İsmail Yağbat ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar verdi.

Yeni aday hakem kokartı almaya hak kazanan Erdem Okumuş, Zehra İşeri, Yasin Yavuz, Taha Atılgam, Süleyman Yavuz ve Güler Karabörk’ün kokartlarını ise ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy ile Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Nadir Solak verdi.