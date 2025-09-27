Çorum'un Alaca ilçesinde yemek yerken lokması nefes borusuna kaçan 68 yaşındaki İzzet Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 20 Eylül’de ilçe merkezinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi.

Yemek yediği sırada lokması nefes borusuna kaçan İzzet Erdoğan (68) aniden fenalaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İzzet Erdoğan, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Erdoğan, 7 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Merhumun cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Ömer Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.